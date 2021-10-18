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Türk peyniri inovatif ürünlerle yurt dışına açılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Türk peyniri inovatif ürünlerle yurt dışına açılıyor

Dünyanın en büyük gıda fuarlarından biri olan ANUGA'da Türk peynir ürünleri de yer aldı.

Dünyanın en büyük gıda fuarlarından biri olan ANUGA'da Türk peynir ürünleri de yer aldı. Almanya'daki fuarda Türk ürünleri katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Türk ürünlerinin yurt dışında tanıtılması ve ürünlere yeni ihracat alanları oluşturulması adına önem taşıyan fuarda katılımcıların Türk peynirlerine ilgisi yoğun oldu. Türk ürünlerinin dünyaya tanıtılmasının ve pazar paylarının artmasının önemine dikkat çeken Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, "Milli bir marka olarak, dünya markası olma yolunda hızla ilerliyoruz. Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra Amerika, Çin, Yeni Zelanda, Ortadoğu ülkeleri, Afrika, Türki Cumhuriyetler, Balkan ülkeleri gibi dünyanın farklı coğrafyalarında milyonlarca insanı lezzetli peynirler ile buluşturuyoruz. Bu destek ve motivasyonla ülkemizi yeni pazarlarda en iyi şekilde temsil ederek, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma vizyonuna katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Türk peyniri inovatif ürünlerle yurt dışına açılıyor

Türk peyniri inovatif ürünlerle yurt dışına açılıyor

Türk peyniri inovatif ürünlerle yurt dışına açılıyor

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