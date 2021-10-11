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Türk Müsün Canım?

Habermetre - Haberler | Toplum
Türk Müsün Canım?

Türk Müsün Canım? Esenler Belediyesi, Süleyman Çelebi Kültür Sanat Sezonu'na konser, söyleşi, sohbet ve seminerlerle hızlı bir giriş yaptı.

ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Türk Müsün Canım? Esenler Belediyesi, Süleyman Çelebi Kültür Sanat Sezonu'na konser, söyleşi, sohbet ve seminerlerle hızlı bir giriş yaptı.

Açılış etkinliklerinin ardından bir dizi programın gerçekleştiği Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde 15 Ekim Cuma günü tiyatro oyunu "Türk Müsün Canım? " izleyicisiyle buluşacak.

Etkinlik Türü: Tiyatro

Etkinlik Tarihi: 15 Ekim 2021, Cuma

Etkinlik Mekanı: Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi Etkinlik Saati: 20: 00

Müzik Akşamları-Berk Özçam Esenler'in yaz günlerini renklendiren Müzik Akşamları tüm hızıyla devam ediyor. Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen konserin 24 Haziran Perşembe...

Radyo Esenler Sokağınızda! Radyo Esenler mahalle mahalle gezerek evlerinizi neşelendiremeye devam ediyor. Nostaljik karavanla Esenlerimizin çeşitli sokaklarına misafir olan Radyo Esenler, ...

Türkü Gecesi ESEV eğitmenlerinden oluşan ekibimizi dinlemek için www. youtube. com/channel/UCLH3nSaSRAgzUgsD81i_vaw? view_as=subscriber

Ömer Çelik ile Bahçevan Bahçevan bu hafta özel bir programla ekrana geliyor. Ömer Çelik'in hazırlayıp sunduğu Bahçevan programının konuğu Rüzgarlı Tepenin Çocukları... .

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