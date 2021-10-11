ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Türk Müsün Canım? Esenler Belediyesi, Süleyman Çelebi Kültür Sanat Sezonu'na konser, söyleşi, sohbet ve seminerlerle hızlı bir giriş yaptı.

Açılış etkinliklerinin ardından bir dizi programın gerçekleştiği Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde 15 Ekim Cuma günü tiyatro oyunu "Türk Müsün Canım? " izleyicisiyle buluşacak.

Etkinlik Türü: Tiyatro

Etkinlik Tarihi: 15 Ekim 2021, Cuma

Etkinlik Mekanı: Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi Etkinlik Saati: 20: 00

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