Türk Konseyi Medya Forumu son gününde etkinliklere ev sahipliği yaptı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde "Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" temasıyla düzenlenen "Türk Konseyi Medya Forumu'nun son gününde katılımcılar için gezi programı düzenlendi.

Forum misafirleri ve heyetler, ilk olarak TRT'nin Çekmeköy yerleşkesindeki TRT Uluslararası İstanbul Film Platolarına geldi.

Burada, 9. ve 13. yüzyıl arası Türk obaları, 16. yüzyıl kalesi ve liman şehri platolarını gezen katılımcılar, günün anısına kale önünde aile fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Anadolu Kavağı'na geçerek tekne turuna katılan misafirler, rehberler eşliğinde İstanbul Boğazı'nın her iki yakasındaki tarihi ve turistik mekanlar hakkında bilgi aldı.

Güzergah üzerindeki yalılar, köprüler, Kız Kulesi, Çırağan Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı'nı hayranlıkla izleyen heyet bu anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

Bir buçuk saat süren Boğaz turunun ardından Ahırkapı İskelesi'nde inen katılımcılar buradan otobüslerle Ayasofya-i Kebir Camisi'ne geçti.

Programa katılanlar rehber eşliğinde caminin tarihi hakkında bilgi alarak, fotoğraf ve video çekti.