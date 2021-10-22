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Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Kocaman, Özbekistan'da seçim komisyonu başkanı ile görüştü

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel
Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Kocaman, Özbekistan'da seçim komisyonu başkanı ile görüştü

Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, 24 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerini izlemek üzere geldiği Özbekistan'da, Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Zayniddin Nizamhocayev ile bir araya geldi.

Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, 24 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanı seçimlerini izlemek üzere geldiği Özbekistan'da, Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Zayniddin Nizamhocayev ile bir araya geldi.

Özbekistan Merkez Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, Kocaman'ın başında bulunduğu Türk Konseyi gözlemci heyetin cumhurbaşkanı seçimlerini izlemek üzere geldiği Taşkent'te Merkez Seçim Komisyonu'nu ziyaret ederek Nizamhocayev ile görüştüğü bildirildi.

Görüşmede Nizamhocayev, heyete Özbekistan'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi ve seçim sistemiyle ilgili bilgi verdi.

Kocaman da seçimleri Türk Konseyi üyesi ülkelerin temsilcilerinin de yer aldığı gözlemci heyetiyle izleyeceklerini kaydederek, seçimlerin Özbekistan'a ve Özbek halkına hayırlı olmasını diledi.

Kocaman, seçimleri gözlemlemek için davet edilmeleri dolayısıyla Özbek tarafına teşekkür etti.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Son Dakika Haberleri
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