Türk Kızılayın genç neferleri gönülleri fethediyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Türk Kızılayın genç gönüllüleri, katıldıkları kan bağışı kampanyalarının yanı sıra yardım faaliyetlerine de destek vererek gönüllere dokunuyor.

Çoğunluğu üniversite öğrencisi Genç Kızılay gönüllüleri, bir yandan eğitimlerini sürdürürken diğer yandan da yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Genç gönüllüler zaman mefhumu gözetmeden, kimi zaman araçla, kimi zaman da yaya olarak yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine götürmek için zamanla yarışıyor.

"Veren ile alan eli" buluşturmanın mutluluğunu yaşayan gönüllüler, Kovid-19 sürecinde azalan kan stoklarını arttırmak için kentin farklı noktaları ile Kırklareli Üniversitesi kampüsünde açtıkları stantlarda kan bağışının önemini anlatıyor.

Okullarda Türk Kızılayı tanıtmak için faaliyetler yapan gönüllüler, kimi zaman da tatillerini Türkiye'de geçirdikten sonra Dereköy Sınır Kapısı'nda, çalıştıkları ülkelere dönmek için bekleyen gurbetçilere su, çay, kahve ve kek gibi ikramlarda bulunarak takdir topluyor.

Genç Kızılay İl Başkanı Muhammed Çağrı Yıldırım, AA muhabirine, Türk Kızılayın tamamen gönüllülük esasına dayalı çalıştığını söyledi.

Kendisinin de Kızılay ile üniversite döneminde tanıştığını ifade eden Yıldırım, "İnsanlara yardımcı olmak, onlar için bir şeyler yapabilmek, hayır dualarını almak çok güzel." dedi.

Yaklaşık 700 genç gönüllü üyelerinin olduğunu belirten Yıldırım, bir kişiye yardım ettiklerinde anlatılamaz maneviyat duygusu yaşadıklarını dile getirdi.

"Bu hissiyatı yaşamanız, tatmanız lazım"

Boş vakitlerinde yardım faaliyetlerine katıldıklarını anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Kolileri sırtlanıp ihtiyaç sahibi bir aileye götürmek ya da kıyafetleri alıp bir çocuğun gönlüne dokunmak için çalışıyoruz. Çok güzel bir duygu. Bazen bir köye gidip yaşlı teyzeye yardım ettikten sonra, bize 'annecim' diye seslendiğini duymaktan daha güzel bir duygu herhalde olamaz. Bu hissiyatı yaşamanız, tatmanız lazım. Bunun verdiği hazzı içtenlikle söylüyorum çoğu şeyden alamıyorsunuz. Tamamen gönüllüsünüz ve oradan beklentiniz yok. Yüzlerce, binlerce ihtiyaç sahibi insan var, onlar hep bizi bekliyor."

Kan stoklarının azaldığı bu dönemde çalışmalara biraz daha ağırlık verdiklerini aktaran Yıldırım, "Herkesi üç kişiye umut olmaya davet ediyoruz. Bizim verdiğimiz bir ünite kan, üç kişiye can oluyor ve doğaya bizim adımıza fidan dikiliyor." ifadelerini kullandı.

"Kızılay hayata bakış açımı değiştirdi"

Tuğçe Teber ise arkadaşının vesilesiyle gönüllüsü olduğu Kızılay'ın hayatına birçok şey kattığını vurguladı.

Daha önce birçok insan gibi Türk Kızılayı sadece kan bağışı kampanyaları düzenleyen bir kurum sandığına işaret eden Teber, şunları kaydetti:

"Etkinliklere katıldıkça, insanların hayatlarına dokunduklarını fark ettikçe böyle olmadığının farkına vardım. Ben de bu ekibin parçası olmak istedim. Dışarıdan sadece kan almak, kan vermek gibi görünse de işin boyutu çok farklı, çok ciddi işler gerçekleştiriliyor. Bundan keyif alıyorum. Kızılay hayata bakış açımı değiştirdi. Birçok insanın hayatına da dokunmuş oluyoruz."

Genç Kızılay Üniversite Başkanı Emine Ergüler de yardım kolisi dağıtımına ilk çıktığında inanılmaz deneyimler yaşadığını belirterek, "Mutlu oluyorsun, değerli hissediyorsun. O insanların sana gelişi, duydukları güven, inanılmaz duygular bunlar, anlatamam. Herkesin yaşamasını isterim." diye konuştu.???????