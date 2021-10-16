Türk Kızılaydan Kırgızistan'da ailelerinden ayrı çocuklara kurs desteği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk Kızılaydan Kırgızistan'da ailelerinden ayrı çocuklara kurs desteği

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel
Türk Kızılaydan Kırgızistan'da ailelerinden ayrı çocuklara kurs desteği

Türk Kızılay, Kırgızistan Kızılayı ve For Children Smile Uluslararası Çocuk Derneği iş birliğinde, Kırgızistan'da ailelerinden ayrı düşen çocuklara eğitim kursu desteği veriyor.

Türk Kızılay, Kırgızistan Kızılayı ve For Children Smile Uluslararası Çocuk Derneği iş birliğinde, Kırgızistan'da ailelerinden ayrı düşen çocuklara eğitim kursu desteği veriyor.

Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, Issık-Göl bölgesinde yaşayan ancak çeşitli nedenlerle ailelerinden ayrı olan ve okul hayatına devam edemeyen ilk ve ortaokul öğrencilerine eğitim hayatına entegre olabilmeleri için kurs verilmeye başlandığı belirtildi.

Eğitim kursunu tamamlayacak öğrencilerin, devlet okullarına devam etmelerini sağlamak için Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanlığına bildirileceği kaydedildi.

Eğitim kursunun Kırgız öğretmenlerle Kırgızistan Kızılayının Karakol Şubesi'nde devam ettiği bildirildi.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Irkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığıyla ayrımcılık ne yazık ki Avrupa'daki Türk toplumunun başlıca sorunları olmaya devam...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığıyla ayrımcılık ne yazık ki Avrupa'daki Türk toplumunun başlıca sorunları olmaya devam...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sayın Şansölye'nin bundan sonra da Türk-Alman dostluğuna önemli katkılar sağlayacağına eminim.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Şansölye'nin bundan sonra da Türk-Alman dostluğuna önemli katkılar sağlayacağına eminim."

 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Almanya'daki Türk toplumu ilişkilerimizin en önemli sosyal yönünü oluşturuyor, ortak zenginliğimizi teşkil ediyor.'

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Almanya'daki Türk toplumu ilişkilerimizin en önemli sosyal yönünü oluşturuyor, ortak zenginliğimizi teşkil ediyor."
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Recep Tayyip Erdoğan Tolga Akış
Spor Fernando Alonso
Tüm Haberler Gazeteler Rüya Tabirleri Recep Tayyip Erdoğan Yemek Tarifleri Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türk Kızılaydan Kırgızistan'da ailelerinden ayrı çocuklara kurs desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 19:56:58. #1.13#