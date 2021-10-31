Türk Kızılay Siirt şubesinden "iyilik" sloganıyla farkındalık yürüyüşü

SİİRT (AA) - Siirt'te Türk Kızılay gönüllüleri, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenledi.

Gönüllülük temasının işlendiği bu yılki Kızılay Haftası'nda, Türk Kızılay Siirt Şubesi öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüş, Gaffar Okan Caddesi'nde başladı.

Burada bir araya gelen ve kırmızı yelekleri giyen Kızılay gönüllüleri, "iyilik" sloganıyla İhsan Tan Bulvarı istikametinden 15 Temmuz Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında Türk bayrağı açan Kızılay gönüllüleri, "Kızılay hayat kurtarır" ve "Bağışlanan her kan kurtarılan 3 can" yazılı dövizler taşıdı.

Türk Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yürüyüşe katkı sunan herkese teşekkür etti.

Farkındalık oluşturmak için yürüyüş düzenlendiğini ifade eden Altunç, "Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de Kızılay Haftası kapsamında iyilik yürüyüşü organize edildi. Etkinliğin temel gayesi, Türk Kızılayın yaptığı çalışmalara dikkat çekip daha fazla gönüllüye ulaşmak. Kızılay bir muhabbet, sevgi ve iyilik hareketidir. Bu sevgi ve iyilik harekatı içinde yer almak isten tüm vatandaşlarımızı şubemize bekliyoruz." diye konuştu.

Kızılay gönüllülerinden Dilan Nas da etkinliğe vatandaşların destek vermelerinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Farkındalık amacıyla yürüyüş yaptık. Amaç iyilik yolunda yürümektir." dedi.

Sultan Kesici ise, "merhamet çınarının genç neferleri" olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, tüm sağlıklı bağışçıları gönüllü olmaya ve kan vermeye davet etti.