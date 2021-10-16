Türk Kızılay, 'Sevgi Bohçası' ile yeni bebeği olan ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor - Haberler
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Türk Kızılay, "Sevgi Bohçası" ile yeni bebeği olan ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor

AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel
Türk Kızılay,

Türk Kızılay, 2010'dan bu yana sürdürdüğü "Sevgi Bohçası" yardımlarıyla yeni bebeği olan ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor.

Türk Kızılay, 2010'dan bu yana sürdürdüğü "Sevgi Bohçası" yardımlarıyla yeni bebeği olan ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, hayırseverlerin bağışlarıyla 2010 yılından bu yana yürütülen "Sevgi Bohçası" projesi kapsamında herhangi bir sosyal güvencesi ve maddi durumu olmayan ailelerin bebeklerine yönelik temel ihtiyaçların karşılanmaya devam edildiği belirtildi.

Sevgi Bohçası projesinden yeni doğum yapmış ihtiyaç sahibi anne ve bebeklerin faydalandığı, başvuru sonrası Kızılay ekiplerinin tespit çalışmaları neticesinde ihtiyaç sahibi ailelerin belirlendiği bildirildi.

Türk Kızılay şubeleri, temsilcilikleri ve sosyal yardım uzmanlarının ailelere ulaşarak yardım malzemelerini bizzat ulaştırdığı ifade edildi.

Yeni doğan bebeklerin ve annelerinin öncelikli olarak hijyen ve giyim eşyası gibi temel ihtiyaçlarının giderildiği, ailelerin ihtiyaç durumuna göre Türk Kızılay ekiplerince başka sosyal yardım çalışmalarının da yapıldığı aktarıldı.

Sevgi Bohçası için belirlenen tutarın 250 lira olduğu, bağışların "www.kizilay.org.tr" internet adresi ve 168 ücretsiz çağrı hattı üzerinden yapılabileceği kaydedildi.

AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri
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