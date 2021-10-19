Türk Kızılay Sakarya Şubesinden vatandaşlara lokma ikramı
AA / Mehmet Karakaş - Haberler | Güncel
Türk Kızılay Sakarya Şubesi, Adapazarı ilçesinde lokma dağıtımı gerçekleştirdi.
SAKARYA (AA) - Türk Kızılay Sakarya Şubesi, Adapazarı ilçesinde lokma dağıtımı gerçekleştirdi.
Şube Başkanı Zahit Tiryaki, Orhan Gazi Camisi önünde özel pişirme aracında vatandaşlara sponsor desteğiyle lokma ikramı yapıldığını belirterek, etkinliğe yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.
Vatandaşlar da Türk Kızılay ekiplerine teşekkür etti.