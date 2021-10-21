Türk Kızılay Sakarya Şubesi, Adapazarı'nda hayır lokması dağıttı

SAKARYA (Habermetre) - Türk Kızılay Sakarya Şubesi, Adapazarı'nda lokma dağıtımı gerçekleştirdi.

"Lokma ikramı"

Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki, Orhan Gazi Camisi önünde özel pişirme aracında vatandaşlara sponsor desteğiyle lokma ikramı yapıldığını belirterek, etkinliğe yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

Vatandaşlar da Türk Kızılay ekiplerine teşekkür etti. AA

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