Türk Kızılay Nevşehir Şubesi afete hazırlık eğitimlerine devam ediyor

NEVŞEHİR (Habermetre) - Türk Kızılay Nevşehir Şubesi tarafından gerçekleştirilen afet eğitimlerine ara verilmeden devam edilirken 132 gönüllü gencin katılımıyla 'afete hazırlık eğitimi' verildi.

Türk Kızılay Nevşehir Şubesi tarafından hazırlanan afet eğitimleri kapsamında Türk Kızılay Adana Bölge Afet Yönetim Merkezinden gelen uzman ekip tarafından gençlerin bilinçlendirilmesini ve afete karşı hazırlanmalarını sağlamak amacıyla Kızılaycılık ve Uluslararası Hareket, Afet Yönetiminin Uluslararası Boyutu, Afetler ve Afet Yönetim Süreçleri, Ulusal Afet Yönetimi Yapılanması ve Türk Kızılay, Türk Kızılay'ın Afet Müdahale Hizmet Alanları (beslenme, barınma ve kamp yönetimi), Türk Kızılayın Afete Müdahale Hizmetlerini Destekleyen Unsurları (acil ihtiyaç tespiti, lojistik, dağıtım, haber leşme, medya ve halkla ilişkiler, raporlama), Alan Uygulaması, Afet Barınma Çadırı Kurulumu konularında eğitimler verildi.

Eğitimlerin ardından Kızılay Nevşehir Şubesinin hizmet araçlarından olan seyyar mobil aşevi aracıyla tatbikat alanında bizzat yapılan çorba, ekmek, su ve tatlı ikramı gönüllü gençlere ve çevredeki vatandaşlara dağıtıldı.

Afet eğitimine katılan gönüllülerden Döne Altındal; "Nevşehir Kızılay'da gönüllü olduğum süre boyunca bir çok eğitime katıldım. Kendimizi her alanda burada geliştiriyoruz. Ülkemiz afetler ülkesi olması hasebiyle bu eğitime katılıp neler yapabilirim düşüncesiyle bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Çadır kurma eğitimi başta olmak üzere mobil seyyar aşevinde çorba yapmayı dahi öğrendik. Bize bu imkanı veren Nevşehir Kızılay'a çok teşekkür ederim" diyerek eğitimlere katılmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Eğitimlerle alakalı açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek, Kızılay'ın sadece afetler gibi olağanüstü dönemlerde değil, olağan dönemlerde de çalışmalarını aralıksız devam ettirdiğini söyledi.

Başkan Civelek, Türk Kızılay'ının düzenlediği eğitim programları ile de toplumun afetler konusundaki bilinç düzeyini yükseltmek gibi önemli bir misyonu yerine getirdiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü; "İlimizde düzenlenen eğitim programları buna örnek verilebilir. Türk Kızılay personeli, üyeleri, gönüllüleri ve paydaşlarının Afet Yönetimi ile ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine, uygulamaların standartlaştırılmasına, ülkemizde meydana gelebilecek büyük bir afete en etkin ve hızlı bir şekilde hazırlanabilmesine ve müdahale edebilmesine yönelik olarak verilen bu eğitim programları gerçekten büyük önem teşkil ediyor. Kızılaycılık ve Uluslararası Hareket, Afet Yönetiminin Uluslararası Boyutu, Afetler ve Afet Yönetim Süreçleri, Ulusal Afet Yönetimi Yapılanması ve Türk Kızılay, Türk Kızılay'ın Afet Müdahale Hizmet Alanları (beslenme, barınma ve kamp yönetimi), Türk Kızılay'ın Afete Müdahale Hizmetlerini Destekleyen Unsurları (acil ihtiyaç tespiti, lojistik, dağıtım, haber leşme, medya ve halkla ilişkiler, raporlama), Alan Uygulaması (Tatbikat) şeklinde olan eğitim konuları. Bunlar hayati öneme sahip ve alanda bire bir uygulanacak konulardır. Bu tür eğitimler sayesinde Türk Kızılay Nevşehir Şubesi her türlü olumsuzluklara karşı her zaman olduğu gibi hazırdır. Allah hepimizi afetlerden korusun. Türk Kızılay Adana Bölge Afet Yönetim Merkezinden gelen eğitimcilerimize minnettarız. Emeği geçen, katılım sağlayan ve desteklerini esirgemeyen bütün gönüllülerimize çok teşekkür ederiz. " diye konuştu. Bülten

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