Türk Kızılay Muş Şube Başkanlığı bahçesindeki 4 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 'Gıyasettin Bingöl Aşevi' açıldı

MUŞ (Habermetre) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, Tarihimizde ve kültürümüzde yardımlaşmanın çok önemli olduğunu ve pek çok musibetler, afetler geçirmiş bir millet olarak dimdik ayakta, dayanışma içerisinde olduklarını söyledi.

Türkiye'nin açta açıkta kimseyi bırakmayan, komşusu açken hemen ona yemek götüren, yardımcı olmaya çalışan bir aziz millet olduğunu vurgulayan Vali Gündüzöz, "Memleketin her yerindeki insanımız bu haslette güzel insanlar. Bu aşevi son derece önemli. Güzel bir sembolik bina oldu. Gıyasettin ağabeye teşekkür ediyoruz. Allah hayrını kabul etsin. Fakir fukaraya sahip çıkmak son derece önemli. Kızılay sadece fakir fukaraya değil, afet dönemlerinde de hiç aklımıza gelmediği noktalarda karşımıza çıkan ve bizim elimiz kolumuz olan teşkilattır. Bir şeyi de söylemek lazım, hakkını teslim etmek lazım. Bu iş Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ve onun teşvikleriyle bu noktaya geldi. Kızılay bugüne kadar vardı ama tekrar o baştaki ruha kavuştu ve önemli atılımlar yaptı. Sadece Anadolu topraklarında değil, aynı zamanda dünyanın her yerinde Hilali Ahmer var, Türk Kızılayı var" dedi. İHA

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