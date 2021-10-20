Türk Kızılay Karabük Şube Yönetimine ve Gönüllülere "Teşekkkür Belgesi"

KARABÜK (Habermetre) - Vali Fuat Gürel, Karadeniz Bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel afetinin hemen ardından gönüllü olarak afet bölgesinde görev alan Türk Kızılay Karabük Şube Yönetimine ve Kızılay Gönüllerine "Başarı Belgesi" ile "Teşekkür Belgesi" takdim etti.

Kastamonu Bozkurt, Şenpazar, Devrekani ve Sinop Ayancık ilçelerinde meydana gelen sel afetinin ardından afet bölgelerindeki arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek olmak üzere bölgeye giden Türk Kızılay Kadın ve Genç Gönüllülerini tebrik ederek "Başarı Belgesi" ve "Teşekkür Belgesi" ile taltif eden Vali Fuat Gürel, "Kurulduğu günden itibaren dil, din, ırk ve statü ayrımı gözetmeksizin savaş ve doğal afetler sonrasında insanların, barınma, beslenme ve sağlık gibi sorunlarına çare olan kuruluşlarının başında gelen Türk Kızılay'ımızın Karabük Şubesi olarak Batı Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel afetinin ardından hemen bölgeye hareket ederek yaraların sarılmasında büyük rol oynadınız. Selden etkilenen vatandaşlarımıza su, sıcak yemek ve ikramlık dağıtımı yaparak bölge insamızın Türk Kızılay'ından beklediği yardımları en kısa sürede ulaştırarak gönüllerini ve takdirlerini kazandınız. Kızılay'ımızın Kadın ve Genç Gönüllüleri olarak hijyen ve giyim malzemesi desteklerinin yanı sıra kazma kürek ile balçık temizliği yaptınız. Afet Bölgesinde vatandaşlarımıza psikososyal destek çalışmalarını da yürüttünüz, göstermiş olduğunuz insanüstü gayret ve çabalarınız için hepinizi yürekten tebrik ederim. "diye konuştu.

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