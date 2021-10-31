TÜRK KIZILAY İZMİR ŞUBESİ'NDEN "KIZILAY HAFTASI' YÜRÜYÜŞÜ - Haberler
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TÜRK KIZILAY İZMİR ŞUBESİ'NDEN "KIZILAY HAFTASI' YÜRÜYÜŞÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRK Kızılay İzmir Şubesi üyeleri, Kızılay Haftası kapsamında yürüyüş gerçekleştirdi.

İZMİR (DHA) - TÜRK Kızılay İzmir Şubesi üyeleri, Kızılay Haftası kapsamında yürüyüş gerçekleştirdi.

Türk Kızılay İzmir Şubesi, 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası'nı bir dizi etkinlikle kutluyor. Hafta kapsamında, Kızılay gönüllülerin katılımıyla yürüyüş düzenlendi. Türk Kızılay İzmir Şubesi önünde toplanan aralarında çocuklarında bulunduğu 25 kişilik grup, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Burada şehitler için saygı duruşunda bulunan grup İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından tekrar harekete geçen grup, Alsancak Limanı önü kadar yürüşünü tamamladı.

TÜRK KIZILAY İZMİR ŞUBESİ'NDEN KIZILAY HAFTASI' YÜRÜYÜŞÜ

TÜRK KIZILAY İZMİR ŞUBESİ'NDEN KIZILAY HAFTASI' YÜRÜYÜŞÜ

TÜRK KIZILAY İZMİR ŞUBESİ'NDEN KIZILAY HAFTASI' YÜRÜYÜŞÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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