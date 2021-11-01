Türk Kızılay gönüllüleri İstanbul'da "Kızılay Haftası" etkinliğinde buluştu

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay İstanbul Büyükşehir Şubesi tarafından Kızılay Haftası dolayısıyla "Kızılay Gönüllüler Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kızılay Gönüllüler Buluşması", fuaye alanında Kızılay'ın tarihteki faaliyetleri sırasında çekilmiş fotoğraflardan oluşan serginin açılışıyla başladı.

Etkinliğin açılışında konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, Türk Kızılay'ın gerek olağan gerekse olağanüstü dönemlerde hem Türkiye'de hem de dünyanın pek çok ülkesinde hizmetleri olduğunu söyledi. Sadece kan bağışı konusundaki çalışmaların bile çok önemli olduğunu belirten Erten, görev süreleri boyunca Kızılay'ı her zaman desteklediklerini dile getirdi.

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de Türkiye'nin sorunlarının çözümünde zaman zaman kamu yönetimi olarak yetersiz kalabildiklerini, Kızılay'ın misyonunu bu çerçevede değerlendirmek gerektiğini ifade etti.

Kızılay'ın, Türkiye'nin gönül coğrafyasındaki tüm mazlumlar ve ihtiyaç sahiplerine hizmet etme noktasında artan bir potansiyeli olduğunu vurgulayan Demiryürek, "Türkiye gayrisafi milli hasılasına göre dünyada en fazla uluslararası yardım götüren ülkelerden bir tanesi. Burada da en önemli aracılardan bir tanesi Kızılayımız. TİKA ile birlikte yurt dışında müthiş hizmetler üretiliyor." dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise bütün dünyada kimin başı dara düşse Kızılay'ın orada olduğunu hatırlattı.

Kızılay'ın Türkiye'nin gurur kaynağı olduğunu dile getiren Türkmen, şöyle konuştu:

"Her şeyiyle tam bir Türk Kızılay'ı. Millet olarak onur duyduğumuz bir kuruluş. Çok güçlü bir sivil toplum. Çok hayırlı bir iş. Tam manasıyla iyilik hareketi. Son yıllarda Kızılay yelpazeyi de genişletiyor. Geçmişte bir yerde afet, sıkıntı olunca hemen Kızılay oradaydı ama şimdi doğayla çevreyle hayvanlarla çocuklarla yetişkinlerle ilgili de bir takım sosyal projelerde bakıyoruz Kızılay ön saflarda. Çok güzel bir açılım, tebrik ediyorum."

Türk Kızılay Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç, Kızılay gönüllülerinin dünyanın farklı yerlerinde mazlumlara yardım eli uzatırken risklerle karşılaşabildiklerini anlattı.

Geçmişte hayatını kaybeden Kızılay gönüllüleri olduğunu hatırlatan Turunç, "Bir kahve köşesinde oturup, hayatımı anlamsız bir şekilde sonlandırmaktansa dünyada ağlayan, mazlum, susuz, aç, yoksul, çöllerde, sokaklarda yatan insanların dertlerine ortak olmak için giderken eğer kafama bir kurşun yiyeceksem bin tane de canım olsun feda olsun. Eğer bu ruhla burada bulunuyorsak, işte inandığımız bir gerçek olan ahirette de bunun karşılığını görürüz." dedi.

Dünyanın, Türk Kızılay'ın yardımlarını beklediğini, geçmişte gittiği bir Afrika ülkesinde "Yüz yıldır niçin gelmediniz, niçin bizi emperyal ülkelerin eline bıraktınız" sorusuyla karşılaştıklarını anlatan Turunç, "Ecdat nasıl gittiyse dünyanın bir ucuna, insanlık adına gitmişse biz bugün ecdadın imkanlarından daha geniş imkanlara sahibiz. Sizler gibi genç arkadaşlarımız var, gidelim geciken insanlık vazifemizi yerine getirelim." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay İstanbul Büyükşehir Şube Başkanı Kadem Ekşi de Kızılay'ın değerini son yıllarda hızla artırdığını ve çok büyük bir ekosistem olduğunu kaydetti.

Kızılay'ın faaliyetlerinde gönüllülüğün öne çıktığından bahseden Ekşi, "Şu anda 170 bin gönüllüyle büyük bir orduyla yürüyoruz. Bu yapıyı çok daha güçlendireceğiz." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu "Afetlerde Gönüllülük", Doç. Dr. Faruk Bal ise "Dünden Bugüne Türk Kızılay" konulu konuşma yaptı. Etkinlik kapsamında Genç Kızılay İstanbul Müzik Topluluğu müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi sundu.

Bu yılki teması "Gönüllülük" olarak belirlenen Kızılay Haftası etkinlikleri 4 Kasım'a kadar sürecek.

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