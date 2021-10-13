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Türk Kızılay 15 Ekim'de Aliağa'da

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Türk Kızılay 15 Ekim'de Aliağa'da

Güvenli kan teminini sağlamak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren Türk Kızılay, 15 Ekim günü Aliağa'daki kan bağışı programını sürdürecek.

Türk Kızılay Ege Bölge Müdürlüğü, Aliağalı gönüllü kan bağışçıları için "Ulusal Güvenli Kan Temini Programı" kapsamında 15-26-29 ve 31 Ekim tarihlerinde Aliağa Demokrasi Meydanı'nda mobil kan bağışı aracı bulunduracak. Kan Bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar 11:30 ile 19:00 saatleri arasında hizmet verecek olan mobil kan bağışı aracına müracaatta bulunabilecek.

2006 yılından bugüne devam eden "Güvenli Kan Temini Programı" kapsamında toplumun tüm kesimlerini kan bağışı konusunda duyarlı olmaya davet eden Türk Kızılay, ülkemiz genelinde 18 Bölge Kan Merkezi ve 67 Kan Bağışı Merkezi olarak ülke ihtiyacı olan 2,5 milyon ünite kan ürününü karşılamak adına faaliyetlerini sürdürüyor.

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