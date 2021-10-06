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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Uçuş Akademisi 331 pilot yetiştirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Uçuş Akademisi 331 pilot yetiştirdi

Türkiye'nin tek onaylı helikopter uçuş eğitim akademisi olan ve 2010 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Uçuş Akademisi, 11 yılda 12 bin saat uçuş gerçekleştirdi.

Türkiye'nin tek onaylı helikopter uçuş eğitim akademisi olan ve 2010 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Uçuş Akademisi, 11 yılda 12 bin saat uçuş gerçekleştirdi. 2010 yılından itibaren 29 sivil pilot lisansı veren Uçuş Akademisi, toplam 331 pilot yetiştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen Uçuş Akademisi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen helikopterlerin pilot eğitimlerini ve sivil pilot helikopter eğitim ihtiyacını karşılıyor. Uçuş Akademisi, helikopter pilotu için başvuran adayları yoğun bir teori ve uçuş eğitimine tabi tutuyor. Eğitimler arasında Hususi Helikopter Pilot Lisansı (PPL-H) Kursu, Kontrol Pilotluğu Kursu, Ticari Helikopter Pilot Lisansı (CPL-H) Kursu, Modüler Ticari Helikopter Pilot Lisansı (CPL-H) Kursu, Helikopter Uçuş Öğretmenliği (FI-H) Kursu, Hava Aracı Tip İntibak (Type Rating) Kursu, Gece Uçuş Eğitimi (N-VFR) ve Tip Yetkisi Öğretmenliği (Type Rating Instructor) yer alıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Uçuş Akademisi'nin çalışmalarıyla ilgili, "Uçuş Akademimizi sadece yurt içinde değil, yurt dışı bölge coğrafyasında da helikopter eğitim merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Sivil havacılığın gelişmesine katkı sağlamayı, verdiği eğitimlerin kalitesi ile dünya markası olmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde gerek yurt içi, gerekse yurt dışına temel safhadan başlamak üzere özgün hava araçlarımız dahil pilot eğitimleri verilmesini planlıyoruz" dedi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Uçuş Akademisi 331 pilot yetiştirdi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Uçuş Akademisi 331 pilot yetiştirdi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Uçuş Akademisi 331 pilot yetiştirdi

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