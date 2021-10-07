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Türk gıda ürünleri Çin pazarında tanıtıldı

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Türk gıda ürünleri Çin pazarında tanıtıldı

Ege İhracatçı Birlikleri'nin Guangzhou Ticaret Ataşeliği destekleriyle katılım sağladığı Guangdong 21. Yüzyıl Denizyolu İpekyolu Uluslararası (MSRE) 2021 Fuarı 24-26 Eylül tarihleri arasında Çin'in Guangzhou şehrinde düzenlendi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, 64'ten fazla ülke ve bölgeden binden fazla katılımcının ürünlerini fuarda sergilediğini açıkladı.

"MSRE 2014 yılından bu yana sekiz kere düzenlendi ve fuarın toplam katılımcı sayısı bir milyonu aştı. Guandong Hükümetinin de yer aldığı fuarda Guangzhou Ticari Ataşeliğimiz destekleri ile Ege İhracatçı Birlikleri olarak Türk gıda ürünlerimiz tanıtılırken, Çinli iş adamları ile Müşavirliğimiz aracılığı ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Özellikle ülkemiz su ürünlerine, zeytinyağı ve kuru meyveye yoğun bir talep oldu. Son 9 aylık dönemde Çin'e ihracatımızda geçen seneye oranla su ürünlerinde yüzde 574, kuru meyvede yüzde 126, fındık ve mamullerinde yüzde 99, hububatta yüzde 68 gibi dikkat çeken artışlar yaşadık."

Celep, Ocak-Eylül döneminde Türkiye geneli Çin'e yüzde 35 artışla 2 milyar 512 milyon dolar gerçekleştirilen ihracatın 254 milyon dolarlık kısmını gıdanın oluşturduğunu anlattı.

"Geçen seneye göre gıda ihracatımızda yaşanan yüzde 111'lik artış Türk gıda sektörünün Çin'e yaptığı yatırımların karşılığını almaya başladığı net bir şekilde ortaya koyuyor. 2019 yılında Birliğimiz bünyesinde kurduğumuz Çin çalışma grubumuz son üç senedir Çin pazarına yönelik etkinliklerin planlanması için yoğun mesai harcıyor. Wechat, weibo gibi platformlarda gıda ürünlerimizin tanıtımlarına devam ediyoruz. Aynı zamanda JD, T-Mall gibi platformlar tarafından onaylanmış ajanslar ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu çalışmanın sonunda firmalarımızın mağazalarının açılması ve ürünlerimizin Çin pazarında daha yoğun olarak yer almasını sağlayacağız. Çin'e gıda ihracatında önümüzdeki 5 yılda 1 milyar doları geçmeyi hedefliyoruz."

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