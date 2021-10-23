Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize önünde sonunda muhakkak ulaşacağız. Bu uğurda hız kesmeden, tempomuzu asla düşürmeden çalışmaya devam ediyoruz. Türk ekonomisini; yatırım, üretim, ihracat ve istihdam sütunları üzerinde yükseltmek için yurt içinde ve yurt dışında gayret gösteriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılarak partililere hitap etti.

"BİZ BUGÜNLERE HALKIMIZA AŞKLA HİZMET ETTİĞİMİZ İÇİN GELDİK"

Konuşmasında, bugünlere büyük ve güçlü Türkiye sevdasına gönül veren isimsiz kahramanların fedakarlıklarıyla geldiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz bugünlere, milletimizin tarih sahnesinde hak ettiği yeri alması için gece gündüz çalışan emektarlarımızın gayretiyle geldik. Bugünlere, yılın her gününü, günün 24 saatini kendini bu davaya, hizmete adayan kardeşlerimizin mücadelesiyle geldik. Bugünlere, gece uykusunu bölerek partimizin başarısı için Mevla'ya el açan, dua eden, gözyaşı döken büyüklerimizin samimiyetiyle geldik. Biz bugünlere, Hakkın rızasını gözeterek halkımıza aşkla hizmet ettiğimiz, hizmetkar olduğumuz için geldik. Hepsinden önemlisi biz bugünlere, niyetimizi temiz tuttuğumuz, kibre, gurura, tekebbüre nefsimizi kaptırmadığımız için geldik. Partimizi kuruluşundan 1, 5 yıl sonra iktidar taşıyan, karşılaştığımız onca badireye rağmen bizi 19 yıldır iktidarda tutan ruh işte budur. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 19 yıldaki karşılaştığımız nice badireyi nasıl suhuletle atlattıysak Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız '2023 limanına' da ülkemizi inşallah selametle kavuşturacağız. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize önünde sonunda muhakkak ulaşacağız. Bu uğurda hız kesmeden, tempomuzu asla düşürmeden çalışmaya devam ediyoruz. Türk ekonomisini; yatırım, üretim, ihracat ve istihdam sütunları üzerinde yükseltmek için yurt içinde ve yurt dışında gayret gösteriyoruz" dedi.

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