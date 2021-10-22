Türk Dünyasının Öncü Bilim İnsanları Konferanslar Dizisi-5: Yusuf Has Hacip ve Eseri Kutadgu Bilig

Üniversitemiz Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Türk Dünyasının Öncü Bilim İnsanları Konferanslar dizisinin beşincisi "Yusuf Has Hacip ve Eseri Kutadgu Bilig" konu başlığıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Konferansa; Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, konuşmacı olarak Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zuhal Ölmez, Akademi İstanbul Dil Eğitim Kurumları Türkçe Bölüm Başkanı Dr. Gülcan Bayrami, Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Salih Şahin, Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Asuman Aşık, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Asuman Aşık'ın yaptığı Konferansın açılış konuşmasını Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız gerçekleştirdi. Üniversitemizin 95. yılı münasebetiyle "95. Yılda, 95 Etkinlik, 95 Eser" mottosuyla yola çıkılarak çeşitli etkinlikler düzenlediğini söyleyen Prof. Dr. Musa Yıldız, "Bugün de değerli akademisyenlerimiz Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin, Prof. Dr. Zuhal Ölmez ve Dr. Gülcan Bayrami ile birlikte bu programda buluştuğumuz için teşekkür ederim, saygılarımı sunarım" diyerek sözü konuşmacılara bıraktı.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin konuşmasında, Yusuf Has Hacip'in hayatı ve eseri Kutadgu Bilig hakkında bilgiler verdi. Yusuf Has Hacip hakkında pek fazla bilgi bulunmadığına değinen Prof. Dr. Kaçalin, Müslüman Türklerin edebiyatta bilinen ilk eseri olan ve Türk kültürü, edebiyatı için önemli bir yere sahip olan Kutadgu Bilig'in, siyasetçilerin de ele aldığı bir eser olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Zuhal Ölmez ise hazırlamış olduğu sunumunda, Kutadgu Bilig üzerine yapılan ilk çalışmalardan bugüne kadar geçen zaman diliminde hangi çalışmalar yapıldığına değindi. Prof. Dr. Zuhal Ölmez, Türkiye dışında yapılan çalışmalar, 1970'den günümüze kadar yapılan çalışmalar ve Kutadgu Bilig çevirileri hakkında da bilgiler aktardı.

Yusuf Has Hacip hakkında ve Kutadgu Bilig'in içeriği hakkında bilgiler paylaşan Dr. Gülcan Bayrami konuşmasında, Kutadgu Bilig'in konusuna, kaleme alınma amacına, eserin içeriğine ve nüshalarına ilişkin veriler aktardı.

Konferans sonunda konuşma yapan Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Salih Şahin, "Bugün bu programa konuşmacı olarak katılan değerli akademisyenlerimiz, çok farklı bir dünyaya götürdüler bizi. Üniversitemiz adına katkılarından dolayı hepsine teşekkür ederim" dedi.

Konferans, soru-cevap kısmının ardından sona erdi.

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