Türk Dünyası Şairler Buluşması, Özbekistan'ın Hive şehrinde düzenleniyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk Dünyası Şairler Buluşması, Özbekistan'ın Hive şehrinde düzenleniyor

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel
Türk Dünyası Şairler Buluşması, Özbekistan'ın Hive şehrinde düzenleniyor

Türk Dünyası Şairler Buluşması, "2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçilen Özbekistan'ın tarihi Hive şehrinde başladı.

Türk Dünyası Şairler Buluşması, "2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçilen Özbekistan'ın tarihi Hive şehrinde başladı.

Hive'nin 2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesiyle ilgili etkinliklerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu seneye ertelendiği Özbekistan'da başlayan Türk Dünyası Şairleri Buluşması'na Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Kuzey Makedonya ile ev sahibi Özbekistan'ın yanı sıra Rusya'nın Yakutistan bölgesi ve Başkurdistan Cumhuriyeti'nden şairler katılıyor.

Özbekistan'ın Harezm Valiliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY) düzenlenen bu yılki buluşma büyük Türk şairi Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılı dolayısıyla yapılıyor.

Türk Dünyası Şairleri Buluşması'na katılmak üzere ülkeye gelen Türk dünyasının ünlü şairleri Ürgenç Havalimanı'nda Harezm Valiliği yetkililerince törenle karşılanırken şairler, buluşmanın ilk gününde ünlü Özbek şairi Agahi'nin Hive'deki müzesi ve adını taşıyan okulu ziyaret etti.

Daha sonra Hive şehrindeki "İçan Kale" tarihi külliyesini gezen katılımcılar ardından Harezm Mamun Akademisi, Kamilcan Ataniyazov Müzesi, Harezm Makam Sanatı Merkezi, "Ulu Avlu" tarihi külliyesi ile Harezm tiyatrosunu ziyaret etti. Şairler ayrıca Ürgenç Devlet Üniversitesine giderek öğrenci ve öğretim görevlileriyle bir araya geldi.

Türk Dünyası Şairler Buluşması 15 Ekim'de sona erecek.

TÜRKSOY'un 37'nci Dönem Daimi Konseyi kararıyla Hive şehri, 2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmişti.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bunlar (ABD ve Rusya) sözlerinde durmadığına göre bizim de yapmamız gereken kendi göbeğimizi kendimiz kesmektir'

Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bunlar (ABD ve Rusya) sözlerinde durmadığına göre bizim de yapmamız gereken kendi göbeğimizi kendimiz kesmektir"

 ABD Dışişleri Bakanlığı: 'NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz.

ABD Dışişleri Bakanlığı: "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Demet Akalın Tarkan
Spor Burak Elmas Sergio Perez
Tüm Haberler Mimar Sinan Namaz Vakitleri Güzel Sözler Meral Akşener Yemek Tarifleri Mehmet Aktaş Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türk Dünyası Şairler Buluşması, Özbekistan'ın Hive şehrinde düzenleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 21:33:37. #1.13#