Türk bilim insanı G20'ye davet edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk bilim insanı G20'ye davet edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Türk bilim insanı G20'ye davet edildi

Dr. Öğr. Üyesi Asiye Karakullukçu, 9-10 Ekim 2021 tarihleri arasında İtalya'nın Sorrento kentinde gerçekleşecek olan "G20 İnovasyon Ligi" girişimine davet edildi.

Dr. Öğr. Üyesi Asiye Karakullukçu, 9-10 Ekim 2021 tarihleri arasında İtalya'nın Sorrento kentinde gerçekleşecek olan "G20 İnovasyon Ligi" girişimine davet edildi. Dünyadaki en iyi 100 start-up'ın davet edildiği etkinliğe, Türkiye'yi sağlık alanında en iyi start-up olarak Dr. Öğr. Üyesi Asiye Karakullukçu temsil edecek.

G20 İtalya Başkanlığı, G20 Ticaret Bakanları Toplantısı marjında Özel Etkinlik olarak "G20 İnovasyon Ligi"ne ev sahipliği yapmaya ve küresel ölçekte inovasyon, start-up'lar, risk sermayesi şirketleri alanında kamu ve özel sektör oyuncuları arasındaki işbirliğini geliştirmeye karar verdi.

"ŞİRKETLER YATIRIM FIRSATI BULACAK"

Etkinlik, start-up'ların çözümlerini küresel bir sahnede sunmaları, yatırımcıların portföy şirketlerini sergilemeleri ve küresel zorluklara yanıt olarak yenilikçi çözümlerle tanışmaları, politika yapıcıların, inovasyonun yıkıcı teknolojiler aracılığıyla karmaşık sosyal ihtiyaçları nasıl başarılı bir şekilde çözebileceğini ilk elden kabul etmeleri ve şirketlerin en son teknolojilere yatırım yapmak için daha fazla fırsat bulmasına imkan sunuyor.

"BİRKAÇ DAKİKA İÇİNDE ENFEKSİYON TANISI KONULABİLİYOR"

Sağlık sektörünün en önemli sorunları arasında gösterilen 'hastanelerde kapılan enfeksiyonların hızlı tanısı' üzerine çığır açacak bir buluş ortaya koyan İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Asiye Karakullukçu'nun biyosensör teknolojisiyle geliştirdiği cihazla birkaç dakika içerisinde hastaya enfeksiyonunun tanısı konulabiliyor. Sadece Türkiye'nin değil dünyadaki birçok ülkenin sorunu olan hastane enfeksiyonu sebebiyle her yıl binlerce insan hayatını kaybediyor. 9 - 10 Ekim 2021 tarihleri arasında İtalya'nın Sorrento kentinde gerçekleşecek olan "G20 İnovasyon Ligi" girişimine davet edilen Dr. Öğr. Üyesi Asiye Karakullukçu, geliştirdiği cihazla en iyi 100 start-up içerisinde Türkiye'yi sağlık alanında temsil edecek.

-İHA-

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı Rau ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı Rau ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

 Kıta sahanlığını izinsiz ihlal eden araştırma gemisine müdahale

Kıta sahanlığını izinsiz ihlal eden araştırma gemisine müdahale

 Türk kıta sahanlığına giren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait gemi, deniz kuvvetleri tarafından uzaklaştırıldı

Türk kıta sahanlığına giren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait gemi, deniz kuvvetleri tarafından uzaklaştırıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli Necmettin Erbakan Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Abdullah Avcı
Spor Ersun Yanal Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Aziz Sancar Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türk bilim insanı G20'ye davet edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 11:45:19. #1.17#