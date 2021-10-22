Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsünde sertifikalı eğitim programı düzenlendi

GAZİANTEP (AA) - Kültür ve sanat alanında çalışmalarıyla öne çıkan sivil toplum kurumları temsilcileri ve kamu personeline yönelik Gaziantep'te sertifikalı eğitim programı düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri Hakan Tanrıöver, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Kendirli Kompleksi'nde düzenlenen programda, enstitünün nitelikli bir eğitim programıyla kapılarını açtığını söyledi.

Enstitüde Türkiye'den, Avrupa'dan 430 bilim, kültür ve sanat insanıyla görev alacağını anlatan Tanrıöver, bu insanların ülkeye hizmet için bir araya geldiğini, insanlığa evrensel bir değer katmak istediklerini vurguladı.

Gaziantep'teki merkezde, diğer arkeoloji enstitüleriyle iş birliği içerisinde olunacağını ifade eden Tanrıöver, şunları kaydetti:

"Artık geleceğin arkeolojisini konuşmak zorundayız. Ulusal, uluslararası kütüphane ve enstitülerle aynı dili konuşabilecek, bilgi alışverişinde bulunabilecek yazılım altyapısını kurduk. Binada, Kültür ve Turizm Bakanlığının gün yüzüne çıkmamış 1 milyon 400 yıllık kazı arşivine dijital olarak ulaşılabilecek. 50 bin kitaplık dijital kütüphane oluşturuldu. Arkeometri laboratuvarı hayata geçirildi. Araştırmacılar için altyapı çalışmalarını oluşturduk. Enstitü vakfı için parlamentoda müzakereler başladı."

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürel İrtibat Noktası Koordinatörü Hale Ural da kültürel miras ve arkeolojinin özellikle kalkınmaya yönelik kazandığı öneme dikkati çekti.

20 yıldır teknoloji alanında hızlı bir dönüşüm olduğunu dile getiren Ural, gelişen teknolojinin kurumlar arası iş birliğindeki katkısına değindi. Ural, 430 kişilik ekipleri olduğunu, bilim üreterek aynı zamanda değişen koşullara ayak uyduran yapı haline gelmeyi kurguladıklarını kaydetti.

Programa, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erdem Güzelbey de katıldı.