TÜRK ARKEOLOJİ VE KÜLTÜREL MİRAS ENSTİTÜSÜ KAPILARINI EĞİTİME AÇTI

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında ve Avrupa Birliği'nin desteğiyle Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, sivil toplum diyaloğu çalışmaları kapsamında, sivil toplum kurulu temsilcileri ile kamu personeline yönelik sertifikalı eğitim programı düzenlendi.

Kendirli Kilisesi olarak bilinen Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nde gerçekleştirilen etkinliğe Gaziantep Valisi Davut Gül, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürel İrtibat Noktası Koordinatörü Hale Ural ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri Hakan Tanrıöver ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte yapılan konuşmalarda Gaziantep'in tarihi dokularına ve kültürel zenginliklerine dikkat çekildi.

EN ÖNEMLİ ZENGİNLİĞİMİZ KÜLTÜREL VE TARİHİ DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAKTIR

Vali Davut Gül, Gaziantep'in tarihi ve kültürel değerleri ile bölgenin ve ülkenin önemli bir şehri olduğunu söyledi.

Ülkelerin ve şehirlerin asıl zenginliğinin sahip oldukları kültürel ve tarihi miraslara sahip çıkmak olduğunu dile getiren Gül, Gaziantep'in kültür şehri olmasında başta Kültür Turizm Bakanlığımız olmak üzere Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve tüm kurumlarımızın katkıları var. Tamamen hizmete girdiğinde beklenen düzenleme yapıldığında bölgeye hizmet veren, yakın coğrafyaya hizmet veren önemli bir esere kavuşmuş olacağız. 100 sene sonra da olsa 150 sene de sonra olsa Gaziantep'te bunun açılması Türkiye'nin önemli bir zenginliğidir. Gaziantep beş antik kenti olan bir şehir. Bunların potansiyelinin ortaya çıkmasına da önemli katkı sunaca. Ülkenin, şehirlerin zenginlikleri sadece hesaplarındaki paralar, yaptıkları binalardan ziyade kültürel zenginlikleri ve potansiyelleri ile görülebilir. İnanıyorum ki bin yıllar sonra bu yapılar kendini gösterecektir diye konuştu.

Etkinlik, açılış konuşmalarının ardından Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü önünde gerçekleştirilen hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sunumlarla devam etti.