Türk- Amerikan İlişkilerinde Olumlu Rüzgarlar Esecek mi? - Haberler
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Türk- Amerikan İlişkilerinde Olumlu Rüzgarlar Esecek mi?

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesiyle birlikte hukukun üstünlüğü gibi anlaşmazlık başlıklarında nasıl adım atacağı merak konusu olan Ankara'nın F-16 askeri uçak talebine olumlu yanıt verilmesi beklentisi ön plana çıkıyor.

ANKARA (DailyMotion.com) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesiyle birlikte hukukun üstünlüğü gibi anlaşmazlık başlıklarında nasıl adım atacağı merak konusu olan Ankara'nın F-16 askeri uçak talebine olumlu yanıt verilmesi beklentisi ön plana çıkıyor

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