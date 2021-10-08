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TURK 101-102-103 DERSİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

TURK 101, TURK 102 ve TURK 103 dersini alan değerli öğrenciler,

Üniversitemizce alınan karara istinaden, TURK 101, TURK 102 ve TURK 103 kodlu dersi alan tüm öğrencilerin, Güz Dönemi boyunca düzenlenecek ve duyurusu, Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğünce yapılacak 8 ila 12 etkinlikten 5'ine katılması gerekmektedir. Buna göre;

2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi'nde Üniversitemizde düzenlenecek etkinliklerden, istenen 5 tanesine (En az 1 yüz yüze etkinlik ve en az 4 online etkinlik olmak üzere 5 etkinlik) katılım ZORUNLUDUR!

*Söz konusu 5 etkinliğe katılım, TURK 101, TURK 102 ve TURK 103 DERSLERİNDEN FİNAL SINAVINA GİREBİLMEK İÇİN BİR ÖN KOŞULDUR!

*Üniversitemizin etkinlik takvimi sayfasında yer alan ve e-posta hesaplarınıza da düşen etkinlik duyurularında TURK kodlu derslerin final sınavı için ön koşul niteliği taşıyan etkinlikler, "TURK 101, 102, 103 derslerinin final ön koşul etkinliklerindendir" ibaresiyle duyurulmaktadır. Dolayısıyla katılacağınız etkinliklerle ilgili bu bilgiyi dikkate almanız gerekmektedir.

*Online ya da yüz yüze yapılacak söz konusu etkinlikler, Üniversitemizin ana sayfasında her hafta başında ilan edilen "Etkinlik Takvimi"nden takip edilebilir.

*Etkinliklere katılmış sayılabilmeniz için, etkinliğin başından sonuna kadar katılım göstermiş olmanız gerekmektedir.

Yüz yüze ve online yapılacak etkinliklerle ilgili önemli bilgiler aşağıda verilmiştir:

YÜZ YÜZE ETKİNLİKLER:

1. Yüz yüze etkinliklerde öğrenci kimlik kartlarınızın MUTLAKA YANINIZDA BULUNMASI GEREKMEKTEDİR.

2. Yüz yüze etkinlik yapılacak salonların kapasiteleri sınırlı olduğundan etkinlik mekanına erken gelinmesi tavsiye olunur. Kontenjan dolduğunda içeri giriş yapılamayacaktır. Bu durumda, ilginizi çekecek başka bir yüz yüze etkinliğe yönelebilirsiniz. Güz Dönemi boyunca, kendi planlamanızı yaparak mutlaka 1 yüz yüze etkinliğe katılmış olmalısınız

3. Pandeminin seyrinin kapalı mekan etkinliklerine olanak vermez hale gelmesi durumunda ilan edilen zorunlu yüz yüze etkinlik sayısında değişikliğe gidilebilir. Böyle bir durum olduğu takdirde sizlere duyurulacaktır.

ONLINE ETKİNLİKLER:

1. Dönem boyunca düzenlenecek olan her bir online etkinliğe, Zoom lisansının 1000 ile sınırlı olması sebebiyle yalnızca 1000 kişinin katılabileceği unutulmamalıdır. Katılmak istediğiniz etkinlikleri dönem sonuna bıraktığınız takdirde yığılma nedeniyle etkinliğe katılamayacağınızın ve finale girme hakkınızı kaybedeceğinizin altını çizmek isteriz. Dönem sonunda böyle bir sorun yaşamamak için Güz Dönemi boyunca, kendi planlamanızı yaparak mutlaka 4 online etkinliğe katılmış olmalısınız.

2. Etkinliklere katılırken karşılama ekranına girdiğinizde, kullanıcı adınızı "ad-soyadı ve öğrenci numarası" şeklinde yazmanız gerekmektedir. Adınızı kimliğinizdeki şekliyle tam olarak belirtmelisiniz! ! ! (Girdiğiniz bilgilerin eksikliğiyle ilgili sorumluluğun tamamen size ait olduğunu unutmayın. ) Eğer kendinize ait olmayan bir bilgisayardan giriyorsanız, mutlaka söz konusu değişiklikleri yapmış olmalısınız. Böylece etkinliğe katılıp katılmadığınızı, etkinlik sonunda elimize geçecek katılımcı listesi üzerinde teyit etmiş olacağız.

3. Online etkinliklere katılımınızda kimlik bilginizle ilgili bir karışıklık olmaması adına student. cankaya. edu. tr uzantılı e-posta adresinizle giriş yapmanız ZORUNLUDUR! ! ! . Aksi halde, etkinliğe katılmış olsanız bile bu, sistem tarafından kabul edilmeyecektir! Etkinliğe giriş yaptığınız e-posta adresinizin, aşağıda verilen örnekteki gibi olması gerekmektedir:

"Örnek: c20xxxxx@student. cankaya. edu. tr"

4. Online bir etkinliğe katıldığınızda kullanıcı adınız, e-posta adresiniz ve etkinlikte geçirdiğiniz süre Zoom üzerinden alınan etkinlik raporumuza otomatik olarak işlenmiş olur. Bu sebeple etkinlik esnasında "chat" bölümüne bilgi girişi yapmanıza, etkinliğe katılıp katılmadığınızı ayrıca bize teyit ettirmenize ya da etkinliğe katıldığınıza dair bize tekrar bilgi vermenize gerek yoktur.

Hepinize başarılı bir dönem dileriz…

Türk Dili Anabilim Dalı

Duyuru Ekleme Tarihi : 08. 10. 2021 14: 51

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