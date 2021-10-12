Turizmin 'en kötü yılı'nda Türkiye dünyada 5'inci

DÜNYA Turizm Örgütü (UNWTO), koronavirüs salgını nedeniyle 'en kötü yıl' olarak tarihe geçen 2020'nin verilerini açıkladı. Türkiye 15,9 milyon turist sayısıyla 5'inci, 10,2 milyar dolar gelir ile de 11'inci sırada yer aldı. Turizmin Türkiye ihracatına katkısı ise yüzde 7 oldu.

Dünya turizm sektörünün 'en kötü yılı' olarak tarihe geçen 2020'nin verilerini içeren rapor, UNWTO tarafından açıklandı. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, UNWTO'nun raporlarıyla turizmin kabusu olan 2020 yılının, sektörde yarattığı hasarın da ortaya çıktığını söyledi.

Türk turizminin geçmiş bütün krizlerde görüldüğü gibi en hızlı tepki verip, çözüm üreten esnekliğe sahip olduğunu ifade eden Yavuz, artık bu sayıları koruyup, gelirleri artırmanın, en azından 700-800 dolara çıkarmanın yollarının araştırılmasını önerdi. Bir an önce sektörün bütün bileşenlerinin bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Yavuz "Mutlaka yapılacak birçok şey vardır. Öncelikle 'her şey dahil' sistemini tekrar gözden geçirip, gerekli dokunuşları yaparak, turistin geldiği ülkeyi gezmesinin önünü açmalıyız" ifadelerini kullandı.