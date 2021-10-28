Turizmde üçüncü çeyrek rekoru

TURİZMDE hem gelir hem ziyaretçi sayılarında ilk iki çeyrekte düşüşler yaşanan 2021 yılında, üçüncü çeyrek verileri rekor kırdı. Temmuz- Eylül 2021 döneminde yüzde 181,8 artışla 11 milyar 395 milyon 117 bin Dolar gelir, yüzde 143 artışla 13 milyon 640 bin 672 yurt dışı ziyaretçiye ulaşıldı. Ocak-Eylül dönemi toplamda ise 20 milyon 307 bin 340 ziyaretçi, 16 milyar 850 bin 958 dolar turizm geliri oluştu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) turizmde üçüncü çeyrek dönem turizm geliri ve turist sayılarını açıkladığı verilerle, 2021 yılının birinci, ikinci ve üçüncü çeyrek dönemlerindeki toplam ziyaretçi sayısı 20 milyon 307 bin 340 olurken, turizm geliri ise 16 milyar 850 bin 958 dolar oldu. Yılın ilk üç çeyrek dönemi toplamında, geçen yılın aynı dönemine göre, ziyaretçi sayısında yüzde 180, turizm gelirinde ise yüzde 206'lık artış gerçekleşti.

Türkiye'den üçüncü çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 329,6 artarak, 873 bin 27 oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 669 dolar olarak gerçekleşti. Başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 363,5 artarak, 584 milyon 379 bin dolar oldu. Bunun 572 milyon 877 bin dolarını kişisel, 11 milyon 502 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.