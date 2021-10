DÜZCE (Habermetre) - 25. 10. 2021

Düzce Valiliği

BSB 874 EXCELTOUR PROJESİ

HİZMET SATIN ALMA DUYURUSU

İşin adı; Turizm işletmelerinin EFQM Sertifikasyonun Yapılması Hizmeti Alımı ( Düzce, Türkiye)

Ref no; BSB 874/ SA05

Son teklif Tarihi; 26. 11. 2021 saat 16: 30

Sözleşme Açıklaması; EXCELTOUR projesi kapsamında; Kolaylaştırıcılar tarafından verilen mentorluk desteğiyle seçilen ve yönetim kapasiteleri oluşturulan 10 turizm KOBİ'sinin EFQM sertifikasyonuna hazır olması. Hazırlık aşamasından sonra, her bir KOBİ, EFQM modeline uygunluklarının doğrulanması ve doğrulanması ve Mükemmellik Taahhütlerinin tanınması için 1 günlük bir saha ziyaretinde akredite EFQM doğrulayıcıları tarafından değerlendirilecektir.

İstekliler "ihale dosyasını" aşağıdaki irtibat kişisinden isteyebilir.

Yağmur Topkaya, Proje Koordinatörü

Düzce Valiliği

Camikebir Mah. İstanbul Caddesi No: 45 H blok

(0380) 524-13-70- (380) 512-33-13

duzceabprojeler@gmail. com

Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur.

25. 10. 2021

Governorship of Düzce

BSB 874 EXCELTOUR PROJECT

SERVICE CONTRACT NOTICE

Contract Title; EFQM Certification of Tourism SMEs in Düzce/ Turkey

Ref no: BSB 874/ SA05

Deadline for submitting tenders; 26. 11. 2021 at 16: 30

Contract Description; Within the scope of the EXCELTOUR project; 10 tourism SMEs selected and their management capacity built by the mentoring support given by the facilitators to be ready for EFQM certification. After the preparation phase, each SME will be assessed by accredited EFQM validators in a 1-day site visit, in order for their compliance with the EFQM model to be justified and validated and their Commitment to Excellence to be recognized.

Tenderers can request "tender dossier" from the contact person below

Yağmur TOPKAYA, Project Coordinator

Governorship of Duzce

Camikebir Mah. İstanbul Caddesi No: 45 H blok

(0380) 524-13-70- (380) 512-33-13

duzceabprojeler@gmail. com

respectfully announced to the public

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet