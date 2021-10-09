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Turistlerin sabah sporundan ilginç görüntüler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Turistlerin sabah sporundan ilginç görüntüler

Antalya'nın turizm bölgesi Belek'te yüzlerce turist tarafından yapılan sabah sporu, ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın turizm bölgesi Belek'te yüzlerce Turist tarafından yapılan sabah sporu, ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Antalya'nın turizm bölgesi Belek'te sabah sporu yapmak isteyen yüzlerce turist sahili tercih etti. Daha önceden sosyal medyadan haber leşerek organize olan turistler, sabah gün aydınlanırken birlikte sahilde bir araya geldi. Turistlerden bazıları elleri ile spor hareketleri yaparken, bazıları da kumsal üzerinde uzanarak eşlik etti. Sabah sporunun yaklaşık 1 saat sürdüğü ve 2 bine yakın turistin katıldığı öğrenildi. - ANTALYA

Turistlerin sabah sporundan ilginç görüntüler

Turistlerin sabah sporundan ilginç görüntüler

Turistlerin sabah sporundan ilginç görüntüler

Turistlerin sabah sporundan ilginç görüntüler

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