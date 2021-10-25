ADANA (İHA) - Turistlere Adana Kebap eğitimi

Adana'ya 5.Uluslararası Lezzet Festivali'nin ardından 183 tur düzenlendi

Yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği kentte, yerli ve yabancı turistler kebap eğitimi de alıyor

ADANA - Kebabın başkenti Adana'ya 5.Uluslararası Lezzet Festivali'nin ardından 183 tur düzenlendi. Yerli ve yabancı turistler kebap eğitimi de alıyor.

8-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 5.Uluslararası Lezzet Festivali'nde kentte yaklaşık 300 bin kişi ağırlandı. Festivalden sonra da kente 183 tur düzenlendi ve yaklaşık 10 bin yerli ve yabancı turist geldi.

Kebabın başkenti Adana'ya gelen yerli ve yabancı turistler, tadına baktıkları tescilli Adana Kebap'ın eğitimini de alıyor. Kebapları şişleyen turistler ardından da ocağa geçip kebapları pişiriyor. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Adana Şube Başkanı Bilal Serttaş, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Serttaş, "Pandemi döneminde eksiklerimiz oldu, tur ağırlayamadık ama Uluslararası Lezzet Festivali'nin ardından artış var. Festivalden sonra 183 tur ağırladık. Turlarımız özellikle kebap için Adana'yı tercih etmekte. Yollarda durduklarında Adana Kebap yemiyorlar, kebabı yerinde yemek istiyorlar" diye konuştu.

Serttaş, gelen yerli ve yabancı turistlere Adana Kebap eğitimi de verdiklerini söyledi.

Tur operatörü Mustafa Dilmaç ise Adana'ya ilgi ve alakanın her geçen gün arttığını belirtti.

Tur ile İstanbul'dan gelen Burcu Erdoğan ise kebabın çok lezzetli olduğunu, yapımının ise kolay olmadığını söyledi. Erdoğan, "Sırf Adana'nın kebabını yemek için tura katıldık. Buraya geldiğimizde kebap yapmayı da öğretiyorlar ama biz yapamıyoruz tabi ki, öğreneceğiz inşallah. Mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Filistin'den gelen Manel Ramadan isimli turist ise Adana'yı çok beğendiğini söyledi. Ramadan, "Adana Kebap çok meşhur. Kebap çok lezzetli. Kebap yapmayı da yavaş yavaş öğreniyoruz, biraz zor. Bu kadar beklemiyordum" şeklinde konuştu.