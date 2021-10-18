Turgutlu'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Turgutlu'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı

AA / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel
Turgutlu'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen M.S'nin (34) ev ve otomobilinde arama yaptı.

Aramalarda 521,5 gram esrar ile 34 adet Hint keneveri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

AA / Kamil Tekmen - Son Dakika Haberleri
5 öğrencinin öldüğü kaza sonrası ilçe milli eğitim ile okul müdürü görevden alındı

5 öğrencinin öldüğü kaza sonrası ilçe milli eğitim ile okul müdürü görevden alındı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title