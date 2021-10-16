TURGUTLU'DA SAĞANAK ARALIKLARLA ETKİLİ OLUYOR

MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde aralıklarla etkisini gösteren sağanak, ilçenin bazı sokaklarında yer yer su birikintilerine neden oldu. Meteoroloji Manisa merkez ve batısında, bugün saat 16.00 ile yarın sabah saat 06.00 saatleri arasında kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirmişti. Turgutlu'da beklenen yağış, akşam saat 19.30 gibi etkisini gösterdi. Aniden bastıran yağış nedeniyle ilçenin bazı sokaklarında su birikintileri meydana geldi, bazı evlerin önünü su bastı. Aniden yağan yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamazken, bazı vatandaşlar da saçak altlarında yağmurun dinmesini bekledi. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, itfaiye ve Turgutlu Belediyesi ekipleri, kuvvetli yağış dolayısıyla yaşanan su birikintilerine müdahale etti.

METEOROLOJİ VATANDAŞLARI UYARMIŞTI

Manisa Merkez ve batısında beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olmasını ifade eden Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Manisa il genelinde devam etmekte olan gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak Manisa merkez ve batısında (Soma, Kırkağaç, Akhisar, Saruhanlı, Turgutlu, Ahmetli, Salihli, Gölmarmara ve Gördes) kuvvetli (21-50 kgm2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kısa süreli fırtına ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği açıklamasında bulunmuştu. Açıklamada, yağışların Cumartesi günü sabah saat 06.00'ya kadar etkili olması beklendiği duyurulmuştu.