Turgutlu'da jandarma ekipleri traktör sürücülerine eğitim verdi - Haberler
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Turgutlu'da jandarma ekipleri traktör sürücülerine eğitim verdi

AA / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel
Turgutlu'da jandarma ekipleri traktör sürücülerine eğitim verdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri, traktör kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülere trafik eğitimi verdi.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri, traktör kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülere trafik eğitimi verdi.

Urganlı Mahallesinde oluşturulan muayene ve eğitim alanında 64 traktör sürücüsüne Turgutlu İlçe Jandarma Trafik Timi tarafından bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca, muayeneden geçirilen traktörlerin römorklarına reflektör takıldı.

AA / Kamil Tekmen - Son Dakika Haberleri
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