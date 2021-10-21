Turgutlu'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı - Haberler
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Turgutlu'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı

AA / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel
Turgutlu'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 11 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 11 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan denetim ve uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan F.D (20), 10 yıldır aranması bulunan N.M. (44) ile yağma ve gasp olayından aranan B. A.(32) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca yapılan uygulamada 3 gram metamfetamin madde ele geçirildi.

AA / Kamil Tekmen - Son Dakika Haberleri
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