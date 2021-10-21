Turgutlu'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 11 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan denetim ve uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan F.D (20), 10 yıldır aranması bulunan N.M. (44) ile yağma ve gasp olayından aranan B. A.(32) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca yapılan uygulamada 3 gram metamfetamin madde ele geçirildi.