Turgutlu'da 2 kedi ayakları kesilmiş halde ölü bulundu

MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, ayakları kesilen 2 kedi ölü bulundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için inceleme başlattı.

Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Selvilitepe Mahallesi Hakan Uykan Parkı'nda ayakları kesilmiş 2 kedi ölü bulundu. Çevredekiler biri yetişkin, biri yavru olan 2 kedinin 4 ayağının da kesildiğini görünce duruma tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan kedilerin görüntüleri üzerine Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe konuyu gündeme taşıdı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sallıtepe 'Manisa Turgutlu Selvilitepe Mahallesi Hakan Uykan Parkı'nda ölü bulunmuş yavrumun 4 bacağını da kesmişler. Bunu yapan caniler aramızda bizlerle birlikte yaşıyor. Bugün bunu bu masuma yapan insana neler yapar siz düşünün. Bunu yapanı bulmak tüm halkın sorumluluğunda bu vahşeti yapanı bulmalıyız!" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadaki bacakları kesilen kedilerin görüntüleri üzerine polisin, bölgede olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için inceleme başlattığı belirtildi.