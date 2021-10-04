Turgutlu Belediyesinden 15 bin metrekarelik asfalt çalışması

Turgutlu Belediyesi ekipleri, kent genelinde asfalt serim ile asfalt yama, parke döşeme ve tamirat ile boyama çalışmalarını sürdürüyor. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol ile birlikte yürütülen asfalt serim ve yama çalışmalarını yerinde inceledi.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından aralıksız devam eden asfalt serim ve yama çalışmaları Turgutlu'nun farklı noktalarında gerçekleştiriliyor. Sulama Birliği Bakım Onarım Şantiyesi ile Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı arasındaki yola 10 bin metrekarelik asfalt serim çalışmalarına ekipler gün boyu devam etti. Son Sokak üzerinde sulama birliği ile tren yolu arasında alanda ise 5 bin metrekarelik asfalt serim çalışmaları tamamlandı. 1. kanal mevkisinde ise ekipler asfalt yama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yıllardır büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı Yiğitler Mahallesi Harekatı Milliye Sokak'ta 2 bin metrekarelik parke taşı döşeme çalışmalarını gerçekleştirdi. Ekipler tarafından ayrıca Kurtuluş Mahallesi Yaşar Sokak'ta doğalgaz çalışması sonucu kazılan alanda parke tamirat çalışmaları yürütüldü.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise kırsal mahallelerde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Dağyeniköy Mahallesi düğün salonu, Yunusdere Mahallesi köy konağı ve Sinirli Mahallesinde yer alan caminin bahçesindeki korkuluk demirlerinin boyama çalışmaları tamamladı.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, daha güzel ve daha yaşanılabilir bir Turgutlu için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. - MANİSA