Turgay Sarıkaya kimdir? Turgay Sarıkaya kaç yaşında, nereli? Turgay Sarıkaya biyografisi!

Dünyanın en büyük lojistik şirketlerinden olan DHL, Avrupa"dan sonra Ortadoğu bölgesinde de kaptan köşklerini Türklere emanet ediyor. DHL"in Umman"daki operasyonlarını artık Turgay Sarıkaya yönetecek. Peki, Turgay Sarıkaya kimdir? Turgay Sarıkaya kaç yaşında, nereli? Turgay Sarıkaya mesleği nedir? Turgay Sarıkaya hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

TURGAY SARIKAYA KİMDİR?

Dünyanın en büyük lojistik şirketlerinden olan DHL, Avrupa"dan sonra Ortadoğu bölgesinde de kaptan köşklerini Türklere emanet ediyor. DHL"in Umman"daki operasyonlarını artık Turgay Sarıkaya yönetecek. Turizm ve finansta Türklerin ağırlıkta olduğu Ortadoğu bölgesinde taşımacılık pazarını da öne çıkaran Turgay Sarıkaya, DHL"in Umman Ülke Müdürü koltuğuna oturdu. Coca-Cola, P&G, Unilever başta olmak üzere en fazla Türk yöneticiyi barındıran DHL"in küresel kadrosunda 20¨den fazla Türk profesyonel bulunuyor.

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