TÜRBELERDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, vatandaşlar tarafından hafta sonları yoğun bir şekilde ziyaret edilen türbelerde temizlik çalışması yaptı.

Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından türbelerde temizlik çalışması devam ediyor.

Ekiplerimiz tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililerimiz, Hidrostatik Yüksek Basınçlı Yıkama Aracı ile türbelerde dış temizlik çalışması yapıldığını dile getirdi.

Son olarak şehir merkezinde bulunan Abuzer-el Gıffari Türbesi çevresinde temizlik çalışmalarını yürüttüklerini sözlerine ekleyen yetkililerimiz, yapılan bu temizlik işlemlerinin diğer türbe ve mesire alanlarında da devam edeceğini belirtti.

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