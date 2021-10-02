Turan Emeksiz Vapuru müze yapılması için İBB'ye devrediyor - Haberler
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Turan Emeksiz Vapuru müze yapılması için İBB'ye devrediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Turan Emeksiz Vapuru müze yapılması için İBB'ye devrediyor

Güzelyalı Yat Limanı'nda gemi otel olarak hizmet veren Turan Emeksiz yolcu vapuru, müze, hastane ve ya kütüphane olarak yaşatılmak üzere Mudanya Belediyesi'nin ekim ayı olağan meclis toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi.

İSTANBUL (İHA) - Güzelyalı Yat Limanı'nda gemi otel olarak hizmet veren Turan Emeksiz yolcu vapuru, müze, hastane ve ya kütüphane olarak yaşatılmak üzere Mudanya Belediyesi'nin ekim ayı olağan meclis toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi.

İstanbul Şehir Hatlarında 46 yılı aşkın süre hizmet verirken emekliye ayrılmasının ardından Mudanya Belediyesi tarafından satın alınan ve 2008 yılından bu yana gemi otel olarak hizmet veren Turan Emeksiz yolcu vapuru, müze olarak yaşatılacak. Mudanya Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısında Turan Emeksiz ismini taşıyan yolcu vapurunu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devretme kararı aldı. Yolcu vapuru, kültürel bir mirasın parçası olarak değerlendirilmek üzere meclis kararıyla bedelsiz olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Müze, hastane veya kütüphane olarak değerlendirilmesi planlanan yolcu vapuru, Güzelyalı Yat Limanı'ndan İstanbul'a taşınacak.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Türkiye Denizcilik İşletmelerine ait olan gemi, Şehir Hatları İşletmeleri bünyesinde kullanılıyordu. Özelleştirme yüksek kurulu kararıyla Güzelyalı Belediyesi'ne devrine karar verildi. Bütünşehir Yasası ile birlikte Güzelyalı beldesinin Mudanya'ya bağlanmasıyla geminin mülkiyeti bize geçti. Tarihi öneminin yanı sıra 28 Nisan 1960'ta Beyazıt Meydanı'nda öldürülen Turan Emeksiz'in adını taşıyan gemininbir kültür taşıyıcısı olarak yaşatılmasında öncü olmak bizim için büyük gurur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Glasgow Limanı'nda 1961'de yaptırılan yolcu vapuruna, 1960 yılında İstanbul Üniversitesi'nde katıldığı protesto gösterilerinde bir polisin kurşununa hedef olan Turan Emeksiz'in ismi verildi. Şehir Hatları Vapuru olarak Kadıköy-Eminönü hattında hizmet verirken emekliye ayrıldı. Mudanya Belediyesi gemiyi satın alırken, Güzelyalı Yat Limanı'nda günümüze kadar özel bir işletme tarafından 4 katlı yüzer otel olarak hizmet verdi. - BURSA

Turan Emeksiz Vapuru müze yapılması için İBB'ye devrediyor

Turan Emeksiz Vapuru müze yapılması için İBB'ye devrediyor

Turan Emeksiz Vapuru müze yapılması için İBB'ye devrediyor

Turan Emeksiz Vapuru müze yapılması için İBB'ye devrediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Turan Emeksiz Vapuru müze yapılması için İBB'ye devrediyor - Haberler
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