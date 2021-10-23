Tunuslu seyahat acentesi temsilcileri Doğu Karadeniz'e hayran kaldı

TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz'deki turizmcilerin alternatif pazar çalışmaları kapsamında davet üzerine Trabzon, Rize ve Artvin'i ziyaret eden Tunuslu seyahat acentesi temsilcileri, ilk kez görme fırsatı buldukları bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldı.

Yeşil ve mavinin bir arada bulunduğu, kendine has kültürel değerleriyle dikkati çeken Doğu Karadeniz, manzaraları ve ulaşım kolaylığı bakımından önemli turizm merkezlerinin başında geliyor.

Trabzon, Rize, Artvin ve ilçelerindeki doğal güzellikler, yerli ve yabancı ziyaretçilerine her mevsim farklı alternatifler sunuyor.

Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede normalleşme süreciyle birlikte turizm hareketliliğinin yaşandığı bölgedeki turizmciler, alternatif pazar çalışmaları sayesinde 2019'daki turist sayısına yeniden ulaşmayı hedefliyor.

Çalışmalar kapsamında Trabzon Turizm Konseyince bölgeye davet edilen Tunuslu 14 tur operatörü ve seyahat acentesi temsilcisi, 5 gün Trabzon, Rize, Artvin ve ilçelerindeki tarihi ve turistlik yerleri gezdi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulunun ev sahipliğinde bölgeyi gezen heyet, Uzungöl, Sümela Manastırı, Karagöl ve Ayder Yaylası başta olmak üzere tarihi ve doğal güzellikleri barındıran mekanları ziyaret etti.

"Bölgemiz emin ve güvenilir bir şekilde hizmete hazır"

Program kapsamında Tunus heyetini kabul eden Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, bölgenin doğal ve kültürel güzellikleriyle tüm insanlığın ziyaretine açık olduğunu söyledi.

Tunus'tan gelecek misafirlerin gerek Trabzon'da gerekse diğer illerde güven ve huzur içerisinde güzel ve rahat bir tatil yapabileceğini belirten Ustaoğlu, "Gerek yatak kapasitemizle gerekse diğer hizmet alanlarıyla bölgemiz emin, güvenilir bir şekilde hizmete hazır." dedi.

Ustaoğlu, Tunus'un kardeş ülke olduğunu vurgulayarak, "Tunus, devlet olarak ticari, kültürel ve eğitim alanında sürekli iletişim halinde olduğumuz ve ilişkimizin de kuvvetli olduğu bir ülkemiz. Pandemi her ne kadar aramıza engel koyduysa da biz Tunuslu kardeşlerimizi tarih ve kültür şehrimizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağız." diye konuştu.

"2022 itibarıyla bir hareketlenme bekliyoruz"

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı da daha önce sosyal medya ve turizm fuarlarından gördükleri bölgeyi ziyaret eden Tunus heyetinin organizasyondan çok memnun kaldığını dile getirdi.

Misafirlerin, beklediklerinden fazlasını görerek bölgeden ayrıldıklarını anlatan Kantarcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bölgemize gelenler Tunus'un en kuvvetli tur operatörleri ve seyahat acenteleri. Memnuniyetlerini ve teşekkürleri sundular. Güzel bir çalışma oldu. İlk etapta direkt Trabzon'a uçuş olmayabilir. Bunu ancak önümüzdeki yıllarda yaşayabiliriz ama şu an itibarıyla Türkiye-İstanbul, İstanbul'dan da Trabzon aktarmalı olmak üzere 2022 itibarıyla bir hareketlenme bekliyoruz."

Kantarcı, alternatif pazar arayışlarının süreceğini, ayrıca var olan pazarlardaki tanıtım faaliyetlerini artıracaklarını dile getirerek, "Artan ziyaretçi sayısı paralelinde kişi başı bırakılan gelir yani daha fazla para bırakan turist kesimine ulaşma anlamında da çalışmalar planlanıyor." dedi.

Tunuslular ziyaretten memnun kaldı

Tunus'ta faaliyet gösteren turizm seyahat acentesinin pazarlama müdürü Rym Kachouri, Antalya ve İstanbul'u bildiklerini ancak Türkiye'nin bu güzel bölgesini tanıma fırsatını yeni yakaladıklarını söyledi.

Bölgenin güzel yerlerini ajandalarına kaydettiklerini aktaran Kachouri, şöyle devam etti:

"Müşterilerimizi en kısa sürede Trabzon'a göndererek bu güzellikleri keşfetmelerini sağlamak için sabırsızlanıyoruz. Özellikle İstanbul ve Akdeniz Bölgesi çalışan acenteler olarak bizi bu bölgenin yeşilliği, doğallığı, rafting olanakları ve doğa ile iç içe yapılan faaliyetler çok etkiledi. Özellikle bunu sunacağız misafirlerimize. Acenteler daha çok Antalya ve İstanbul bölgesine çalışıyordu. Burayı da tanıtabilmemiz için önce bu bölgeyi de içine alan bir kombin yapacağız."

Turizm acentesinin genel müdürü Aziz Benelfoul da Türkiye'nin diğer yerlerinin aksine bölgenin yeşilliğinin kendilerine çok çarpıcı geldiğini aktardı.

Benelfoul, ülkelerine döndüklerinde bu konu üzerine çalışmak istediklerini belirterek, "Bölgenin güzelliği, doğası, gölleri, vadileri hepsini çok çarpıcı bulduk. Özellikle gastronomi, mutfak kültürü ve yemekleri konusunda çok değişik tatlar gördük, tatma imkanı bulduk." diye konuştu.

Bölgedeki spor aktivitelerinin de cezbedici olduğuna dikkati çeken Benelfoul, "Zipline, rafting, para-planet olsun, bunlar bölgede yoğunlukla yapılıyor. Özellikle doğa yürüyüşleri açısından da bölge çok büyük önem arz etmekte. Bölgenin bu yüzünü de tanıtmak için çalışacağız. Türkiye'nin her yerinde böyle bir güzelliğe ulaşma şansınız yok." ifadelerini kullandı.