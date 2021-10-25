Tunus'taki Nahda Hareketine "lobicilik faaliyeti" suçlaması

Tunus'ta Nahda Hareketi hakkında "lobicilik faaliyeti" suçlamasıyla açılan dava kapsamında bir soruşturma hakiminin Hareketin genel merkezine geldiği bildirildi.

Nahda Hareketi üst düzey yöneticilerinden Nureddin el-Bahiri, konuya dair AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bahiri, "Lobicilik faaliyetleri iddiası ile açılan dava kapsamında bir soruşturma hakimi adli sürecin gereği olarak merkezimize geldi." dedi.

Soruşturma hakimine yardımcı olduklarını belirten Bahiri, Nahda Hareketi olarak soruşturma süresince ellerinde bulunan tüm bilgileri yargı mensuplarıyla paylaştıklarını aktardı.

Söz konusu davanın Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisi askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını da kaldıran 25 Temmuz kararlarından önce açıldığına dikkati çeken Bahiri, "İktidarda da olsak muhalefette de ilkemiz yargıya, devlete ve hukuka saygı duymaktır." ifadelerini kullandı.

Nahda Hareketi ve Tunus'un Kalbi Partisi hakkında, 2019 yılındaki seçim kampanyası sırasında "dış fon almak" ve "lobi hizmeti almak" suçlamasıyla temmuz ayında dava açılmıştı.

Suçlamalar arasında Nahda Hareketinin ABD merkezli bir "lobicilik" firmasıyla 30 bin dolar karşılığı anlaşma yaptığı da yer alıyor.

Nahda Hareketi ise bu suçlamaları yalanlayan açıklamalarda bulunmuştu.