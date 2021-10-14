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Tunus'taki Nahda Hareketi: Yeni hükümet kurulurken anayasa ihlal edildi

AA / Mehmet Akif Turan - Haberler | Güncel
Tunus'taki Nahda Hareketi: Yeni hükümet kurulurken anayasa ihlal edildi

Tunus'taki Nahda Hareketi, yeni hükümetin kurulma sürecinde anayasanın ihlal edildiğini savundu.

Tunus'taki Nahda Hareketi, yeni hükümetin kurulma sürecinde anayasanın ihlal edildiğini savundu.

Nahda Hareketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Necla Buden Ramazan başkanlığında oluşturulan 'emrivaki hükümet'e kuruluş sürecinde anayasa prosedürlerine uyulmadığı için karşı çıkıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı'na yasama ve yürütme yetkisi tanıyan 217 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin anayasaya uygun olmadığı, bu yüzden meşruiyet problemi olduğu belirtilen açıklamada, "Meşruiyet kaybı, hükümeti ulusal ve uluslararası problemleri çözerken zor durumda bırakacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini genişleten kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulu'nun görüşünü aldıktan sonra cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinleri" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclis'e değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu oldu. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayabiliyor, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyebiliyor.

Tunus'ta Başbakan Necla Buden Ramazan tarafından 11 Ekim'de oluşturulan yeni hükümet, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan yemin töreninin ardından göreve başlamıştı.

AA / Mehmet Akif Turan - Son Dakika Haberleri
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