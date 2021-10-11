Tunus'ta yeni hükümet kuruldu

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Necla Buden Ramazan, 23 bakandan oluşan yeni kabineyi açıkladı.

Buden ve kabinesi Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende yemin ederek göreve başladı.

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'daki olağanüstü kararlarıyla Meclisi askıya alması ve Başbakanı azletmesinden yaklaşık iki ay sonra 28 Eylül'de Buden'i hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Aynı zamanda akademisyen kimliği taşıyan Buden, Arap dünyasının ve Tunus'un ilk kadın Başbakanı oldu.

Arap dünyasının ilk kadın Başbakanı Necla Buden Ramazan kimdir?

Zeynel Abidin bin Ali'nin 2011'deki "Arap Baharı" sürecinde devrilmesinin ardından ülkenin 10. Başbakanı olan Buden, 1958 yılında Tunus'un orta kesiminde yer alan Kayrevan vilayetinde doğdu.

Başkentteki Tunus Mühendislik Okulunda jeoloji dalında Öğretim Görevlisi olan Buden, yüksek öğrenim reformu projesinde yönetici olarak çalıştı.

Kariyeri boyunca üst düzey görev aldığı Yüksek Öğrenim Bakanlığında son olarak Dünya Bankası programlarının uygulanması üzerine çalışıyordu.

Yeni kabinedeki bakanlar

Çoğunluğu teknokratlardan oluşan hükümet kabinesi ise şu şekilde:

Başbakan : Necla Buden Ramazan

1-Adalet Bakanı : Leyla Ceffal

2-Savunma Bakanı : İmad Memiş

3-Dışişleri Bakanı : Osman el-Cerandi

4-İçişleri Bakanı : Tevfik Şerafeddin

5-Maliye Bakanı : Siham Bugadiri Nemsiyye

6-Ekonomi ve Planlama Bakanı : Semir Said

7-Sosyal İşler Bakanı : Malik el-Zahi

8- Sanayi ve Enerji Bakanı : Naile Nuveyra Gandri

9- Ticaret Bakanı : Fadile el-Rabhi Bin Hamza

10- Tarım Bakanı : Mahmud İlyas Hamza

11- Sağlık Bakanı : Ali Murabıt

12- Eğitim Bakanı : Fethi el-Selavati

13- Yüksek Eğitim Bakanı : Munsif Bukesir

14- Gençlik ve Spor Bakanı : Kemal Dakiş

15- Ulaştırma Bakanı : Rabia el-Mecidi

16 - İletişim Teknolojileri Bakanı : Nizar Bin Naci

17 - Ekipman ve İskan Bakanı : Sare el-Zafarani

18- Devlet Emlakı ve Gayrimenkul İşleri Bakanı : Muhammed el-Rakik

19- Çevre Bakanı : Leyla eş-Şeyhavi

20 - Turizm Bakanı : Muhammed Aziz Bin Hüseyin

21- Diyanet İşleri Bakanı : Muhammed el-Şayibi

22- Aile ve Kadından Sorumlu Bakan : Emel Bilhac

23- Kültür Bakanı : Hayat el-Kermazi

24- Çalışma Bakanı : Nasreddin Nesibi