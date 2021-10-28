Tunus'ta özel sektör çalışanlarından bir günlük genel grev

Tunus'ta özel sektör çalışanları düşük maaşları protesto etmek için bir günlük greve gitti.

Genel greve destek amacıyla ülkenin en büyük ikinci kenti Safaks'ta bir de gösteri düzenlendi. Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) Safaks şubesi önünde toplanan göstericiler, düşük maaşları protesto etti.

TGİS Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed Abbas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Özel sektör çalışanlarının saygınlıklarını, itibarlarını sarsmayacak ve yaşam koşullarını iyileştirecek ücret artışı hakkından vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Ülkede ekonomik krizden dolayı eşya fiyatlarının neredeyse yüzde 50 arttığına dikkati çeken Abbas, "Sosyal istikrarın garantörü olan hükümeti sorumluluk almaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Abbas, özel sektörde işverenlerin ücretleri artırmaya karşı çıktıkları için genel greve gitmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Başbakan Necla Buden Ramazan dün TGİS Genel Sekreteri Nureddin et-Tebubi ile görüşerek ülkede yaşanan ekonomik krize ilişkin fikir alışverişinde bulunmuştu.

Tunus'ta siyasi istikrarsızlık ve yeni tip koronavirüs salgınından dolayı uzun zamandır ekonomik kriz yaşanıyor.

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