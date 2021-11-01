Tunus'ta mahkumlara festival kapsamında "film gösterimi"

Tunus'ta bu yıl 32'ncisi düzenlenen Uluslararası Kartaca Film Festivali kapsamında cezaevinde film gösterimi yapıldı.

Başkent Tunus'un güneyinde yer alan Ben Arus vilayetindeki Uzne Cezaevi'nde yapılan film gösteriminde, Mısırlı yönetmen Ali el-Arabi'nin "Zateri'nin Kaptanları" adlı filmi cezaevinde bulunan 150 mahkum izledi.

74 dakikalık filmde savaştan kaçan Suriyeli bir mültecinin Ürdün'ün kuzeyinde yer alan Zateri Mülteci Kampı'nda ailesiyle beraber başından geçenler belgesel film olarak anlatılıyor.

Filmin yönetmeni Arabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filmimin hapishanede gösterilmesini beklemiyordum. Filmimin mahkumlar için de bir fırsat olduğunu düşünüyorum çünkü filmde verilmek istenen mesaj, hayallerine ulaşmak için azimle ve kararlılıkla çalışmak gerektiğini içeriyor." dedi.

Eskiden bir savaş fotoğrafçısı olduğunu belirten Arabi, "Mültecilerin fotoğraflarını çekerken onların birer istatiksel ve sayısal bilgiymiş gibi algılanmasına sebep olduğum için suçluluk duyuyordum. Bu fikri kırmak ve mültecilerin sadece rakam olmadığını, hayal kuran insanlar olduğunu bu filmim ile tüm dünyaya anlatmak istedim." diye konuştu.

6 Kasım'a kadar devam edecek festival kapsamında ülkenin çeşitli bölgelerinde yer alan cezaevlerinde 7 film gösterimi daha yapılması planlanıyor. Ayrıca festivalin yarışma bölümünde 18'i uzun, 36'sı kısa metrajlı olmak üzere toplam 54 film yarışacak.

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