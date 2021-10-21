Tunus'ta eski bakan "kara para aklama" iddiasıyla tutuklandı

Tunus'ta eski Sivil Toplum ve Anayasal Kurumlar Arası İlişkiler Bakanı Mehdi bin Garbiyye "kara para aklama ve mali yolsuzluk" iddiasıyla tutuklandı.

Susa Asliye Hukuk Mahkemesi resmi sözcüsü Muaz el-Yusifi, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Yusifi, eski bakan Bin Garbiyye'nin "kara para aklama ve mali yolsuzluk" iddiasıyla tutuklandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurmasıyla diğer milletvekilleri gibi Bin Garbiyye'nin de Meclis üyeliği dondurulmuştu.

Tunus'taki CA Bizerte Futbol Kulübünün de başkanı olan iş adamı Bin Garbiyye, 17 Ekim'de "kara para aklama ve mali yolsuzluk" suçlamalarıyla Ekonomik ve Mali Suçlarla Mücadele Merkez Birimi tarafından gözaltına alınmıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını da dondurduğu bir dizi olağanüstü kararlar almıştı.