Tunus'ta DAEŞ'e bağlı terör hücresi çökertildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunus'ta DAEŞ'e bağlı terör hücresi çökertildi

AA / Mehmet Akif Turan - Haberler | Güncel
Tunus'ta DAEŞ'e bağlı terör hücresi çökertildi

Tunus'ta terör örgütü DAEŞ'e bağlı tamamı kadınlardan oluşan bir terör hücresinin çökertildiği bildirildi.

Tunus'ta terör örgütü DAEŞ'e bağlı tamamı kadınlardan oluşan bir terör hücresinin çökertildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sosyal medya hesapları üzerinden faaliyet gösteren, bu yolla örgüte üye devşirmeye çalışan tamamı kadınlardan oluşan DAEŞ unsurlarıyla irtibatlı bir terör hücresi çökertildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, terörle mücadele ekiplerinin ülkenin kuzeybatısında yer alan Kef ve güney bölgesinde yer alan Tuzer kentlerinde yapılan operasyonların ardından terör hücresine ulaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, terörle mücadele ekibinde tamamlanan sorgunun ardından mahkemeye sevk edilen örgüt üyelerinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Tunus'ta 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren terör unsurlarının düzenlediği saldırılarda onlarca güvenlik görevlisi ve birçok sivil hayatını kaybetti.

Tunus'u hedef alan saldırılar, ülkenin batı bölgesindeki dağlarda konuşlanan terör unsurlarınca düzenleniyor.

AA / Mehmet Akif Turan - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri! Turuncu kategorideki terörist ikna yoluyla teslim oldu

Son dakika haberleri! Turuncu kategorideki terörist ikna yoluyla teslim oldu

 Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan PKK'lı terörist, ikna yoluyla teslim oldu.

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan PKK'lı terörist, ikna yoluyla teslim oldu.

 Irak hükümeti: DEAŞ saldırısında 11 kişi öldü

Irak hükümeti: DEAŞ saldırısında 11 kişi öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title