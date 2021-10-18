Tunus'ta binlerce kişi Mevlit Kandili'ni Kayravan'da kutladı - Haberler
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Tunus'ta binlerce kişi Mevlit Kandili'ni Kayravan'da kutladı

AA / Mehmet Akif Turan - Haberler | Güncel
Tunus'ta binlerce kişi Mevlit Kandili'ni Kayravan'da kutladı

Tunus'ta binlerce kişi İslam'ın kuzey Afrika'daki ilk ibadethanelerinden Ukbe bin Nafi Camisi'nde Mevlit Kandili için bir araya geldi.

Tunus'ta binlerce kişi İslam'ın kuzey Afrika'daki ilk ibadethanelerinden Ukbe bin Nafi Camisi'nde Mevlit Kandili için bir araya geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl yapılamayan Mevlit Kandili etkinlikleri bu yıl binlerce Tunuslunun katılımıyla ülkenin orta kesiminde yer alan Kayravan kentinde düzenlendi.

Pazar gecesi başlayan kandil kutlamaları sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

Farklı bölgelerden gelen sufi grupların tasavvuf musikisi gösterileri, zikir ayinleri ve kültürel performansları Mevlit Kandili'ni ihya etmek üzere Kayravan'da toplanan Tunuslulardan büyük ilgi gördü.

Şenlik havasında geçen kutlamalarda, geleneksel tatlılar ve yemekler şehre gelen misafirlere ikram edildi. Kutlamalar şehirdeki pazarları da hareketlendirdi.

Kayravan'daki bakırcılar çarşısından esnaf Muhammed eş-Şebbi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mevlit Kandili kutlamalarıyla, koronadan dolayı etkilenen işlerimiz biraz canlandı. Geleneksel bakır işçiliğini bu ve benzeri etkinliklerle tanıtabiliyoruz, böylece çocukların da bu mesleğe ilgisi artıyor." diye konuştu.

Tunus Sağlık Bakanlığı ise Mevlit Kandili etkinliklerinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında 7 bin maskenin dağıtıldığını ve yüzlerce kişiye aşı yapıldığını bildirdi.

Hicri 50'nci yılda inşa edilen Kayravan'daki Ukbe bin Nafi Camisi, Kuzey Afrika İslami mimarisinin ilk seçkin örneklerinden biri olmasıyla dikkati çekerken, geleneksel ve tarihi çevresiyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin başlıca uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Tunus'ta binlerce kişi Mevlit Kandili'ni Kayravan'da kutladı

Tunus'ta binlerce kişi Mevlit Kandili'ni Kayravan'da kutladı

Tunus'ta binlerce kişi Mevlit Kandili'ni Kayravan'da kutladı

Tunus'ta binlerce kişi Mevlit Kandili'ni Kayravan'da kutladı

AA / Mehmet Akif Turan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tunus'ta binlerce kişi Mevlit Kandili'ni Kayravan'da kutladı - Haberler
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