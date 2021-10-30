Tunus'ta "aşı kartı zorunluluğu" protesto edildi

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan aşı ve aşı kartı ibraz etme zorunluluğunu protesto için gösteri düzenlendi.

Başkent Tunus'ta bulunan Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan onlarca gösterici, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında yapılan aşı uygulaması ve aşı kartı ibraz etme zorunluluğunu protesto etti.

Gösteriye katılan Sarah er-Redadi AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aşı olma zorunluluğunu reddediyorum, bu kimseyi ilgilendirmez. Aşı yapıp yaptırmamak kişisel bir karardır ve kişisel özgürlüktür." dedi.

Bir anne olarak çocuklarına aşı yapılmasını da reddettiğini söyleyen Redadi, bilim kurulunu aşı zorunluluğu ve aşı pasaportu uygulama kararlarını gözden geçirmeye çağırdı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, geçen hafta kamu ve özel kurum binalarına girişlerde aşı kartı gösterme zorunluluğu getirdiklerini duyurmuştu.

Aşı kartı kararına uymayanlara yönelik iş sözleşmelerinin askıya alınması dahil birtakım yaptırımlar bulunuyor.

Tunus Sağlık Bakanlığının son verilerine göre salgının başından bugüne kadar 712 bin 318 kişi Kovid-19'a yakalandı, 25 bin 231 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan Tunus'ta şu ana kadar 11 milyon 700 bin doz aşı uygulandı.

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